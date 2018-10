Mauro Icardi e Wanda Nara, ecco la festa post-derby

Il gol della vittoria agli ultimi minuti dalla fine del derby della Madonnina e il bacio appassionato a Wanda Nara . Serata indimenticabile per il capitano dell'Inter Mauro Icardi che a fine match è andato a festeggiare il trionfo sul Milan con la moglie, gli amici e alcuni compagni di squadra tra cui Lautaro Martinez, Matìas Vecino, Borja Valero. Una tavolata allegra e piena d'amore per la coppia argentina unita più che mai.

Il gesto affettuoso di Icardi a Wanda dopo il gol dell'1-0 non è passato inosservato: il fuoriclasse ha raggiunto la sua dolce metà a bordo campo e l'ha abbracciata e baciata con trasporto come nelle migliori delle favole moderne. Un abbraccio anche ai figli della Nara e poi di corsa a far festa al ristorante per una cena in compagnia. Chiacchiere, risate, buon cibo e una foto di coppia per Maurito e la Nara sorridenti.