La settimana delle stelle

Con la primavera entrata nel vivo, le vip sfruttano balconi e giardini per iniziare a prendere un po' di sole in bikini. Wanda Nara, Izabel Goulart, Francesca Sofia Novello e Belen Rodriguez sono tra quelle che pensano alla tintarella e sfoggiano sui social curve da capogiro. Intanto Michelle Hunziker festeggia l'arrivo in famiglia del cane Odino, Elisabetta Canalis si allena in casa con il marito e Naike Rivelli manda in tilt i social con scatti senza veli insieme al misterioso fidanzato. Tutto il meglio del gossip della settimana lo trovi qui...