Da Wanda a Izabel, il relax è in bikini ad alto tasso erotico

Abituate a volare in paradisi terrestri dove l’acqua è più blu, le vip sono costrette ad accontentarsi di un raggio di sole in giardino o sul balcone. Ma ogni occasione è buona per postare scatti in bikini mozzafiato che fanno impazzire i follower. Da Wanda Nara sul lago di Como a Izabel Goulart a Parigi, passando per il balcone milanese di Belen, il giardino di Alessandra Ambrosio a Los Angeles, ecco un giro del mondo in bikini…

Wanda Nara approfitta del parco sul lago per esibire le sue curve, Elisabetta Gregoraci sceglie un top e un microslip sul balcone, Belen si nasconde tra le piante del terrazzo, Cecilia Rodriguez si scopre tra i vigneti e Izabel Goulart ha una tintarella perfetta… a Parigi. Helena Christensen ha scelto una casetta nel bosco per isolarsi, eppure da una località sperduta non smette di inviare immagini ad alto tasso erotico in costume da bagno.

Carolina Marcialis guarda il mare, ma in giardino e anche in casa non resiste agli abiti: gira in bikini e posta anche uno scatto in topless. Cecilia Capriotti sogna spiagge dorate, ma si gode il sole del balcone. Federica Pellegrini ai costumi ci è abituata, ma a stare lontana dalla piscina e dal sole un po’ meno. E così eccola sfruttare i raggi che la raggiungono in casa in una mise mozzafiato. Sfoglia la gallery e scopri tutte le belle…

