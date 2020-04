Francesca Sofia Novello in quarantena con Vale Rossi si mette a nudo

Lockdown di coppia per Valentino Rossi e la fidanzata Francesca Sofia Novello. Il pilota, che avrebbe dovuto disputare il campionato di Moto GP, trascorre le giornate a Tavullia tra allenamenti in palestra, film in tv, giochi col simulatore, dirette social con gli amici e, naturalmente, coccole alla sua compagna. La modella tra pose sensuali, topless in terrazza e scorci di pelle nuda al sole fa sognare non solo il Dottore…

Lui abituato sempre in pista, lei a volare da una parte del mondo all’altra tra shooting, si sono ritrovati a passare le giornate senza tempo ritagliandosi momenti di serenità in campagna, attorno alla loro casa di Tavullia, dove portano i cani a spasso, e coccole casalinghe. Sempre riservati sulla loro vita privata, si sono concessi solo scatti reciproci: lei sexy e affascinante in topless vedo-non vedo sulla terrazza, e lui riflessivo e dolce a bordo laghetto con i suoi cani.

Valentino Rossi è anche molto attivo sui social con imperdibili dirette con gli amici. In quella con Christian Vieri ha raccontato come sta passando la quarantena e ha voluto riflettere anche sul suo futuro in pista. Intanto sogna che la situazione migliori presto per concedersi almeno un giro in moto fuori casa o una passeggiata in auto per andare a trovare gli amici.

Francesca Sofia Novello prova look intriganti, offre consigli di make-up, si allena e si gode il tramonto tra i regali dei fan: dagli orecchini alle marmellate fatte in casa, peperoncini dell’orto e melanzane sott’olio. “Tenete duro e allenatevi, fa bene al corpo e alla mente”, consiglia ai follower. E la vista delle sue curve rincuora tutti…

