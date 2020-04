Naike Rivelli scandalizza ancora: scatto hot con il fidanzato

Provocante e provocatoria come sempre, Naike Rivelli continua a stuzzicare i follower con scatti senza veli. Qualche giorno fa aveva lasciato tutti a bocca aperta per una foto di schiena, con la mano del fidanzato che le toccava i glutei, attirandosi tanti complimenti ma anche qualche critica. Stavolta alza la posta e condivide un'immagine ancora più hot. E' ancora una volta nuda e di spalle rispetto all'obiettivo, ma il suo compagno è in piedi davanti a lei e la sorregge.

Il post che Naike scrive a corredo della foto è rivolto a tutti quelli che si sono scandalizzati della prima immagine. L'attrice rivendica il suo diritto di essere libera di mostrare il suo corpo sui social: "Sconvolti dalle mie foto shock sul mio social Instagram? Facciamo subito chiarezza! Non sono un Influencer non sono una politica non conduco un programma televisivo dove qualcuno cambiando canale è obbligato a vedere quello che faccio. Sono un'artista, una produttrice e una imprenditrice. Posto sul mio Instagram i miei post per i miei follower". E poi continua infervorata: "Follower che non mi sono comprata ma guadagnata onestamente col tempo e con amore. Posto momenti della mia vita, famiglia, vita amorosa, ricette, pensieri, consigli e progetti lavorativi... Sono fiera di ritagliare del tempo per condividere qualcosa con chi è interessato", prima di passare all'attacco verso la politica italiana "che trovo scioccante io - scrive - molto più delle mie foto".

Suo fedele compagno di avventure, anche stavolta, è il misterioso fidanzato Roberto. Come al solito non mostra il volto, che resta nascosto dal corpo della sua compagna. I due stanno trascorrendo insieme la quarantena e tra di loro è evidente che non manchino la passione e la complicità. Intanto su Instagram i commenti si sprecano, tra chi loda Naike per il suo fisico mozzafiato e chi la approva per il contenuto veemente del suo post.

