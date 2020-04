Naike Rivelli, "che c... la quarantena": in coppia l'isolamento è bollente

Distesa su un fianco tra le lenzuola, completamente nuda, con il viso nascosto ma il lato B ben in evdenza, e la mano del fidanzato che le palpa la natica. Naike Rivelli sa bene come provocare sui social e anche dalla quarantena non perde occasione di farlo, inviando ai follower immagini bollenti via Instagram. Una didascalia ironica completa il post della figlia di Ornella Muti , che anche stavolta è riuscita a stuzzicare la fantasia dei fan, che hanno ringraziato a suon di like e apprezzamenti.

LEGGI ANCHE > Naike Rivelli tutta nuda sulla poltrona per protestare

"Che culo condividere la quarantena con l’anima gemella", scrive Naike, completando la didascalia con una serie di hashtag tra cui "ti amo" e "amore". La dedica è al compagno Roberto: è sua la mano che tocca le grazie della bella attrice. Se del suo copro nudo la Rivelli ha rivelato ormai ogni dettaglio, la privacy del suo compagno è totalmente garantita. Di lui non si sa nulla di più che il nome e, ogni tanto, un suo braccio ha fatto capolino anche in passato in alcuni scatti.

Naike Rivelli tutta nuda, la quarantena di coppia è bollente Instagram 1 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 10 di 15 Instagram 11 di 15 Instagram 12 di 15 Instagram 13 di 15 Instagram 14 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Naike Rivelli completamente nuda fotografata da Ornella Muti

A quanto pare, la quarantena per la coppia va a gonfie vele. La passione di certo non manca e Naike è felice di poter condividere l'isolamento con la sua anima gemella. "Sono una nudista, una modella e un essere vivente che adora stare a suo agio con la proprio pelle e niente altro", ha scritto qualche tempo fa in un post social. E infatti anche chiusa in casa non perde la voglia di provocare i follower e condividere scatti mozzafiato, nei quali posa in posizioni acrobatiche e con poco o niente addosso.

Potrebbe interessarti: