Naike Rivelli tutta nuda sulla poltrona per protestare

Naike Rivelli è saltata su tutte le furie e, per protesta, si è tolta tutti i vestiti di dosso. Su Instagram ha pubblicato un video in cui se la prende con Heather Parisi per aver sfoggiato, durante l'ospitata a "Live - Non è la d'Urso", una borsa costosissima: "Nel mondo di oggi, spendere tutti quei soldi in quel modo è follia". E, per rendere più diretto il suo messaggio, sceglie di mostrarsi stesa in poltrona senza nulla addosso.