La settimana delle stelle

Corpi seminudi e curve in bella mostra, per una settimana da vip all'insegna della sensualità. Wanda Nara festeggia i 33 anni con una mise bollente, Sarah Altobello punta tutto sul décolleté esplosivo, Bella Hadid sfoggia un lato B da 10 e lode, Giulia De Lellis posa completamente nuda. Ma c'è spazio anche anche per il romanticismo con l'uscita pubblica di Giuseppe Conte e Olivia Paladino. Da Luca Argentero e Cristina Marino una notizia inaspettata: per l'oro è in arrivo un bebè.