La settimana delle stelle del 30 dicembre

Fine anno col botto per il mondo dello showbiz: il Natale ha fatto esplodere una bella lite social tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì.

Dopo un acceso scambio al vetriolo su Instagram, la showgirl è partita con i figli alla volta dell’Argentina. Capodanno in versione single per Martina Stella che ha annunciato di essersi separata da qualche mese da Andrea Manfredonia, suo marito per 7 anni. E’ il momento di un nuovo amore invece per Fabio Volo, pizzicato con una misteriosa fidanzata. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip…