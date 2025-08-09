la settimana delle stelle

Dal primo bacio social tra Fedez e Giulia a Belen tutta nuda
Porto Cervo è la meta prescelta dai vip per le vacanze: dalla Costa Smeralda Fedez regala il primo bacio social con Giulia Honegger, Belen posta tutta nuda sulla sabbia, Gianluca Vacchi festeggia in riva al mare il 58esimo compleanno. Poi ci sono Cecilia Rodriguez che si confida sulla gravidanza, Elisa Isoardi che ufficializza con lo chef Ernesto Iaccarino, Ilary Blasi che posta dalle Dolomiti con Bastian Muller. Ma non solo…
