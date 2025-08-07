Elisabetta Gregoraci: "Nathan Falco non è un figlio di papà"

Sulla questione era intervenuto anche Flavio Briatore che aveva spiegato come il figlio fosse già avviato verso la carriera manageriale, ma tramite lo studio e la disciplina e non certo solo per diritto di nascita. "Ora sta facendo la Boarding School in Svizzera: questo lo renderà più preparato di me ad affrontare il futuro", aveva detto. Aveva aggiunto anche: "È difficile non viziarlo. Ma va bene a scuola, parla quattro lingue e conosce tutti i dipendenti dei nostri ristoranti", aveva detto svelando l'importo della paghetta: 500 euro al mese. "Siamo stati bravi a mettere lui al primo posto. Non saremo più una coppia, ma restiamo i suoi genitori" aveva spiegato riguardo al rapporto con Elisabetta Gregoraci.