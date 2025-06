Flavio Briatore: "L’Italia non mi merita e non è un paese per giovani. A mio figlio passo 500 euro di paghetta"

Sulla residenza fiscale a Monaco non si nasconde: "Non vivo qui per non pagare le tasse. Vivo qui perché ci faccio business. Come a Dubai, Riad e in Spagna. E anche in Italia abbiamo investito". Ma è sull’Italia che non fa sconti: "Non mi ha mai aiutato, veda il caso Force Blue. È un Paese di Gattopardi: vogliamo che cambi tutto perché resti tutto uguale". Proprio lo yacht Force Blue, sequestrato e venduto all’asta durante la pandemia, è una ferita ancora aperta: "L’asta fu fatta due settimane prima dell’assoluzione in Cassazione. Ma meglio l’abbia comprato un amico come Ecclestone".