Il figlio Nathan Falco Briatore, avuto 13 anni fa dall’ex marito Flavio Briatore, è volato a Ginevra a studiare. La showgirl calabrese ha mostrato nelle storie social il viaggio e l’arrivo nell’istituto scolastico ma poi una volta rientrata a Montecarlo non ha potuto che scoppiare a piangere per l’intensa giornata di emozioni forti.

Elisabetta Gregoraci ha trascorso la notte insonne e in lacrime per la commozione.

Quanti anni ha il figlio di Elisabetta Gregoraci? Che scuola frequenta? Il figlio di Elisabetta Gregoraci, che ha 13 anni, cambia scuola. Così come desiderava tanto papà Flavio Briatore, è arrivato il momento di trasferirsi in un collegio in Svizzera. “Giornata intensa amore mio – scrive la Gregoraci – Piena di emozioni e di sensazioni diverse. Che dire, stai diventando grande amore. Per ogni scelta che farai io starò al tuo fianco”. La showgirl calabrese ha postato l’immagine del ragazzo sul volo privato diretto a Ginevra.

Le emozioni della Gregoraci Elisabetta Gregoraci è una mamma emotiva e commossa. “Stasera va così – scrive mostrandosi in lacrime distesa sul letto dell’appartamento che condivideva con Nathan Falco a Montecarlo – il trucco sciolto, la lacrimuccia che scende sul viso… quelle giornatine intense che poi la sera crolli. I mille pensieri, i cambiamenti che possono spaventare, ma la vita è bella anche per questo. Ed è giusto che io mi faccia vedere anche così: non sono bella e felice, ma anche fragile e spaesata. Vi abbraccio”. E poi rivolgendosi al figlio Nathan Falco Briatore scrive: “Devi fare ancora un miliardo di cose…” accompagnato da un bacio. Subito dopo ha pubblicato malinconica una foto che la ritrae insieme al ragazzo sulla spiaggia: “io e il mio gigante”. A notte fonda la ex moglie di Flavio Briatore era ancora sveglia: “Il mio spuntino notturno… stasera non riesco a nannare” ha commentato con l’immagine di uno snack al cioccolato.

La vita privata Il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore, è molto intenso e speciale. Qualche giorno fa ospiti a Verissimi, nel salotto di Silvia Toffanin, madre e figlio si sono raccontati. Lei ha svelato anche qualche dettaglio intimo del ragazzo in piena adolescenza. Elisabetta Gregoraci ha spifferato un aneddoto divertente sul ragazzo che la sera prima indossava un dolcevita, una scelta insolita che ha insospettito la madre. "Quando ha abbassato il dolcevita e ho visto il suo collo tutto viola, mi sono molto spaventata", ha detto Elisabetta Gregoraci durante la puntata di Verissimo. "Poi mi ha detto che erano dei succhiotti", ha aggiunto la showgirl. Nathan Falco Briatore che ha il fascino di mamma e papà ha spiegato alla Toffanin di non essere fidanzato, ma di avere il cuore impegnato.

Quanto costa la scuola di Nathan Falco? La scuola scelta per Nathan Falco Briatore è quella più costosa al mondo. La retta dell'Institut Le Rosey con sede a Rolle sulle sponde del lago di Ginevra supera i 100mila euro all'anno. Le Rosey è un collegio bilingue (francese e inglese) e biculturale, composto da due campus da sogno, la cui reception si trova in un castello medievale. Del trasloco in Svizzera per studiare Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore ne avevano accennato in tv. L’istituto scolastico di Ginevra, il più blasonato e quello che accoglie principi, magnati, vip, era la soluzione ideale secondo il padre, più restia la mamma che vorrebbe avere il figlio sempre vicino. "Sicuramente è un'occasione di vita importante, io non l'ho avuta, ma dall'altro canto farò fatica a staccarmi. Non lo vedrei dal lunedì al giovedì. Però significherebbe conoscere tanti amici, via il telefono dopo le nove".

Il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, che è anche padre di Leni avuta da Heidi Klum, sono separati da cinque anni, dopo 10 d’amore. Ma per il bene del loro Nathan Falco hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto. "Sono una ex moglie un po' inusuale. Di solito ci sono i litigi, i dispetti, tra noi non c'è mai stato niente di tutto questo. La serenità di Nathan è grazie a quello che siamo riusciti a costruire dopo la separazione. Siamo sempre insieme, viviamo a 500 metri di distanza, a Montecarlo. Siamo quasi tutte le sere a cena insieme".