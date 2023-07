La stagione delle vacanze è entrata nel vivo e lei fa il pieno di relax, coccole e divertimento a Capri con Giulio Fratini . In barca al largo pubblica scatti sexy in bikini, mostrando il fisico scolpito e tonico e, da uno scenario romantico come quello offerto dai Faraglioni, non può mancare lo scatto di coppia con il fidanzato.

Elisabetta Gregoraci è in forma perfetta, ma ci tiene a sottolineare che a un buon piatto di pasta con le vongole non rinuncia. Inquadra il gustoso manicaretto mentre siede a tavola del ristorante sul mare, con addosso un sensualissimo abito a rete che crea un intrigante vedo-non vedo. Poi, via il prendisole, in bikini è uno spettacolo totale. La sera è glamour e sofisticata: per la cena a lume di candela la conduttrice sceglie un abito bianco effetto crochet che regala qualche trasparenza appena accennata. Il ventaglio è un accessorio irrinunciabile per difendersi dal caldo ma, negli scatti dedicati ai follower, diventa anche strumento di seduzione.



La storia con Fratini A Capri con Giulio Fratini, Elisabetta Gregoraci è felice. I due postano solo uno scatto di coppia dall'isola, del resto hanno sempre preferito pubblicizzare poco la loro storia sui social. Sono usciti allo scoperto a Capodanno durante la vacanza a Dubai dopo diversi mesi di frequentazione. Hanno voluto andare cauti, forse anche per rispetto di Nathan Falco, ma ora che il loro amore è alla luce del sole non si fermano. La conduttrice è bellissima e radiosa come sempre, e i sorrisi che sfoggia testimoniano la sua serenità.