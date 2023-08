Chi è Leni

Leni, all'anagrafe Helene Boshoven Klum, è nata nel 2004 dalla relazione di Briatore e la Klum, ma lui non l'ha mai riconosciuta legalmente (in accordo con la madre). E' stato Seal, cantante e marito di Heidi per tutta l'infanzia di Leni, a crescerla come un padre ("Io non ho nessun merito in questo" aveva ammesso Briatore). Il motivo lo ha spiegato negli anni successivi: "All'epoca vivevo a Londra, Heidi a Los Angeles", ha raccontato Briatore. "Potevamo sentirci al telefono ma non bastava e un neonato deve crescere con la madre. Poi è arrivato Seal. Un bambino deve crescere in una famiglia. Per questo motivo ho deciso di lasciare che Leni vivesse con sua madre, io ero lontano e troppo impegnato con il lavoro". "Con lei non ho la relazione 'giorno per giorno' che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno", aveva specificato Briatore.