Flavio Briatore compie 73 anni, festa con Elisabetta Gregoraci

Il pranzo a Montecarlo con Elisabetta e Nathan

Flavio Briatore ha festeggiato a pranzo con un pasto in veranda in uno dei locali di Montecarlo circondato dall’affetto di Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco. Per l’occasione al manager è stata preparata una torta a sei piani, in cui sono raffigurati tutti gli investimenti della sua carriera: dai famosi locali alla Formula 1 (in vetta). Elisabetta Gregoraci in una Storia ha mandato gli auguri di buon compleanno al suo ex e poi con un’altra foto di lei insieme a Flavio (lo scatto risale alla festa di febbraio per i 43 anni della Gregoraci) ha scritto: “20 anni che ti supporto e sopporto”. Il rapporto tra i due ex, infatti, prosegue a gonfie vele, nonostante lei ora abbia una nuova storia d’amore con l’imprenditore toscano Giulio Fratini.