Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, Natale insieme a Malindi

Il Natale in Africa



Ogni anno Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore partono per il Kenya per qualche giorno di relax al sole. E così anche per le festività del 2022 i due ex hanno preso il volo. Nel resort di casa a Malindi il manager si trastulla nel parco sul mare e gira per le viuzze a bordo di un quad inseguito dal figlio Nathan Falco. Elisabetta preferisce dedicarsi alla tintarella sfoggiando un fisico invidiabile in due pezzi mozzafiato. Postano panorami splendidi e scorci di vacanze. Stesse inquadrature ma mai insieme. Per ora.

Senza Giulio Fratini



Da qualche tempo Elisabetta Gregoraci è fidanzata con Giulio Fratini. Insieme sono stati paparazzati per le vie di Firenze, dove vive lui, di Milano, dove fa tappa per lavoro lei, e anche in vacanza. Di recente si sono concessi un viaggio in Cappadocia. Le feste però pare che le trascorreranno separati. Lei in Africa con l’ex marito e il figlio 12enne, lui forse in famiglia in Toscana. C’è da scommettere però che per brindare all’anno nuovo ci possa essere una reunion d’amore e che la coppia si ritagli del tempo per festeggiare in qualche località romantica.

La famiglia allargata di Briatore



Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono separati da tanto tempo, eppure hanno saputo trovare il giusto equilibrio per poter regalare felicità al loro Nathan Falco. Il manager ha costruito una bella famiglia allargata e anche con la primogenita, avuta da Heidi Klum, ha costruito una relazione solida in modo che Leni e Nathan Falco possano avere un bel rapporto tra fratelli. Quest’estate sono stati paparazzati tutti insieme a Capri.