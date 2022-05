Leni Klum è diventata maggiorenne, ecco la festa della figlia di Briatore

Leni, che da un paio d’anni segue le orme della madre nella carriera di modella, ha festeggiato sul set. Per i social ha postato alcuni scatti immersa tra palloncini rosa e una torta a tema. Tra i commenti spunta anche quello di Briatore che ha pubblicato una serie di emoticon con gli occhi a forma di cuore.

Leggi Anche Flavio Briatore e le vacanze con la famiglia allargata: a Capri insieme a Falco e Leni

“Buon compleanno Leni. Ti amo con tutto il cuore – aveva invece scritto mamma Heidi a corredo di un video con le foto della figlia - Continua a far brillare la tua luce luminosa, sempre e per sempre”.

Leni è la prima foglia della modella, avuta dal manager italiano che pur non avendola mai riconosciuta ufficialmente ha grande stima e amore per la ragazza: “La adoro e sono orgoglioso di lei. È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita” ha detto di recente Briatore.

Leni è stata cresciuta a Los Angeles da mamma Heidi e da Seal, ma l’armonia che si è creata con tutta la famiglia allargata è di grande esempio. L’estate scorsa hanno trascorso alcuni giorni insieme a Capri anche con Nathan Falco Briatore ed Elisabetta Gregoraci. “Falco è contento di avere una sorella – ha detto Flavio in una intervista a “La Repubblica” - Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto che lo sapeva già”. I due fratelli si seguivano sui social.