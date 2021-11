Heidi Klum si gode l'alba a Mykonos... in topless

Heidi Klum sempre più hot sui social Instagram 1 di 8 Instagram 2 di 8 Instagram 3 di 8 Instagram 4 di 8 Instagram 5 di 8 Instagram 6 di 8 Instagram 7 di 8 Instagram 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Che mettersi in mostra con le sue curve bollenti e senza veli sui social la diverta Heidi Klum l'ha già dimostrato in più occasioni. Questa volta l'ex top model tedesca, che si trova in Grecia per le riprese della 17ma stagione del suo show televisivo "Next Top Model", l'ha fatto a Mykonos, con una bellissima alba sullo sfondo dello scatto in cui posa in topless con un asciugamano legato in vita: " L'alba a Mykonos. E' così bella!!" scrive la star, 48 anni, che nella foto copre il volto con le mani.