Heidi Klum criticata per una scollatura osé, risponde con uno scatto del suo volto... passato e presente

Quella scollatura osé con tanto di push up, alla finale dello show "Making the Cut" l'altra sera, non è andata giù a molti, che sui social si sono scatenati in una serie di critiche alla bella Heidi Klum . L'ex top model non si è scomposta e in tutta risposta ha sviato l'attenzione degli utenti postando su Instagram uno scatto in cui mostra il suo volto del passato comparato con quello del presente: "Il tempo vola", ha scritto Heidi...

Heidi Klum, il tempo passa ma non per lei Instagram 1 di 34 Instagram 2 di 34 Instagram 3 di 34 Instagram 34 di 34 Instagram 34 di 34 Instagram 34 di 34 34 di 34 Afp 34 di 34 IPA 34 di 34 Instagram 10 di 34 Instagram 11 di 34 Instagram 12 di 34 Instagram 13 di 34 Ansa 14 di 34 ipa 15 di 34 ipa 16 di 34 instagram 17 di 34 instagram 18 di 34 splash-news 19 di 34 instagram 20 di 34 instagram 21 di 34 splash-news 22 di 34 ipa 23 di 34 Instagram 24 di 34 instagram 25 di 34 instagram 26 di 34 instagram 27 di 34 instagram 28 di 34 Instagram 29 di 34 splash-news 30 di 34 ipa 31 di 34 IPA 32 di 34 instagram 33 di 34 twitter 34 di 34 leggi dopo slideshow ingrandisci

Non che le critiche l'abbiano particolarmente disturbata, visto che, a 46 anni, la bella e sexy Heidi Klum, può permettersi di indossare ciò che vuole e non è la prima volta che mette in mostra senza troppo pudore le sue sensuali curve.

Heidi ha iniziato la sua carriera da modella a 18 anni nel 1992 dopo aver vinto un concorso nazionale e ricevuto subito un contratto da un'agenzia di moda.

Durante i suoi quasi 30 anni in passerella, ha lavorato con Victoria's Secret, ed è apparsa sulle cover di riviste rinomate come Sports Illustrated per poi cominciare una carriera in televisione come conduttrice di molti show di successo, da German's Next Topmodel ad America's Got Talent.

Fino a "Making The Cut" per Amazon Prime Video insieme a Naomi Campbell, Nicole Richie, Joseph Altuzarra e Chiara Ferragni.

Heidi Klum è stata sposata con il cantante Seal dal 2005 al 2012 e con lui ha avuto tre figlii: Henry (2005), Johan (2006) e Lou (2009). Nel dicembre del 2009, il marito adotta la figlia Leni; cambierà, inoltre, il suo cognome in "Samuel". Dopo varie altre relazioni tra cui quella con il suo bodyguard, Martin Kristen e con il mercante d'arte Vito Schnabel, Heidi incontra nel 2018, il chitarrista dei Tokio Hotel, Tom Kaulitz con cui si sposa nel febbraio 2019.

POREBBE ANCHE INTERESSARTI