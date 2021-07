Heidi Klum prende il sole... tutta nuda

Heidi Klum non smette di stupire e provocare. Dopo il topless, sui social posta uno scatto bollente in cui prende il sole nuda. Le mani giusto per coprire i seni e il resto non lascia spazio all'immaginazione. "Oggi è stata una giornata calda", scrive su Instagram. Un'altra foto, scattata dal marito (il cantante 31enne Tom Kaulitz, sexy frontman del gruppo Tokio Hotel), al limite della censura...