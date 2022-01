Heidi Klum e la strana assicurazione alle gambe: "Una vale più dell'altra"

Heidi Klum non è la prima top model ad assicurarsi una parte del corpo, ma nel suo caso la polizza ha una particolarità. La giudice di di "America's Got Talent", ospite nel salotto di Ellen Degeneres, ha infatti svelato che le sue gambe valgono due milioni di dollari, ma che la destra è più preziosa della sinistra. "Una è più costosa dell'altra perché quando ero giovane sono caduta su un vetro e mi si è formata una grossa cicatrice".

"Ovviamente adesso ho messo molto spray abbronzante e non potete vederlo", ha spiegato mostrando la gamba. "Non me le sono assicurate io, è stato un cliente a volerlo. Una gamba è più cara dell'altra... E' strano le cose che fanno le persone".

Per mantenere le sue gambe sempre toniche e scattanti, la Klum si allena regolarmente all'aria aperta ed è una runner esperta. "Ho un tapis roulant fantastico, ma sta lì inutilizzato. Il mio allenamento preferito è una lunga corsa lungo la Westside Highway, che costeggia il fiume Hudson di New York", aveva raccontato a "Glamour". "E' un percorso bellissimo e sei sempre circondato da una fantastica comunità. Vedi le stesse persone correre ogni mattina". Nell'intervista Heidi aveva confessato anche di amare fare esercizi con il tappeto elastico, insieme ai suoi bambini, e andare in bicicletta con loro sul lungomare.

