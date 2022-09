Elisabetta Gregoraci tutta nuda: "L'estate è uno stato d'animo"

Su Instagram posa senza veli, più sexy che mai tra le lenzuola stese al sole e con un asciugamano in testa. I punti caldi sono nascosti sapientemente dalla posa, ma l'immaginazione vola e la temperatura social sale...

"L’estate è uno stato d’animo" ha scritto Elisabetta Gregoraci postando postando lo scatto ad alto tasso erotico, nella versione a colori e in quella in bianco e nero. Bellissima, con il fisico tonico e scolpito, regala ai follower un'ondata di sensualità. Tanta malizia senza mostrare troppo, un gioco di vedo non vedo che fa palpitare i cuori sui social.

L'estate di Elisabetta Gregoraci è stata all'insegna dell'allegria e della spensieratezza. E' tornata anche quest'anno al timone di "Battiti Live", ma sui social ha intrattenuto i fan con il racconto delle sue vacanze infinite. Sfoggiando curve perfette e addominali scolpiti, si è fatta immortalare in barca con i panorami più belli sullo sfondo, da Capri alla Sardegna a Monaco. L'ultima tappa prima del rientro a casa è stata la Calabria, dove Eli ha festeggiato i 101 anni della sua amatissima nonna.



Ora Elisabetta Gregoraci si prepara all'autunno imminente, e chi lo sa che non sia scaldata da un nuovo amore? Già da tempo si vocifera di una sua relazione con Giulio Fratini , imprenditore toscano trentenne che in passato è stato legato a

Raffaella Fico

Roberta Morise

Nathan Falco

Flavio Briatore

. Lei non risponde al gossip, mostrandosi con un solo uomo al suo fianco:, il figlio che ha avuto dall'ex marito