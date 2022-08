Elisabetta Gregoraci in festa per i 101 anni della nonna

Elisabetta Gregoraci non avrebbe potuto sfoggiare un sorriso più bello, durante la cena per festeggiare i 101 anni della nonna.

Un traguardo importante, celebrato insieme alla famiglia riunita in un ristorante in riva al mare a Soverato. La conduttrice è emozionata e non lo nasconde ai follower: "Sono super felice" esclama in un video postato sui social, poi posa abbracciata alla mamma del suo papà, che si chiama come lei.