La vacanza infinita di Elisabetta Gregoraci, tra bikini pazzeschi e giochi con Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci ha un fisico pazzesco, tonico e scolpito, e le sue foto al mare sono una gioia per gli occhi. Si rilassa al sole e si lascia fotografare da Nathan Falco, a cui la lega un rapporto di grande complicità. Davanti all'obiettivo del figlio si diverte a posare come una modella, sempre illuminata da un sorriso smagliante.

A bordo dell'imbarcazione, Elisabetta Gregoraci festeggia il compleanno di Gabriel, figlio di sua sorella Marzia con cui condivide qualche giorno in vacanza. Al party in famiglia è presente anche Flavio Briatore che posa insieme al festeggiato, alla ex moglie e al figlio Nathan Falco e non rinuncia a condividere lo scatto sui social. Nonostante il matrimonio tra il manager e la conduttrice sia finito, la famiglia è ancora molto unita: vivono a poca distanza e trovano il tempo di stare insieme il più possibile, condividono i viaggi e fanno in modo di essere presenti sempre l'uno per l'altro nei momenti speciali.

Leggi Anche Flavio Briatore in vacanza con Leni Klum e Nathan Falco: primo scatto social della famiglia allargata



Con Flavio Briatore i rapporti sono idilliaci, ma il cuore di Elisabetta Gregoraci batte per un altro... almeno stando alle indiscrezioni del settimanale DiPiù. Al nome della conduttrice è stato accostato quello di Giulio Fratini, facoltoso imprenditore fiorentino già legato in passato a Raffaella Fico e Roberta Morise. Elisabetta non si sbilancia e l'unico uomo con cui si mostra è suo figlio Nathan Falco e nemmeno i paparazzi sono riusciti a carpire gli incontri della coppia. Ma l'estate non è ancora finita e può riservare belle sorprese...