Nathan Falco Briatore a scuola accompagnato da Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha postato una foto in cui tiene le mani di Nathan Falco Briatore e appoggia il capo a quello del figlio, poi un lungo abbraccio e uno scambio di sguardi e sorrisi. In completo arancio in seta, shorts e camicia, ciabattine griffate ai piedi e capelli raccolti, la showgirl ha scritto: “E’ giunto il momento di tornare a scuola, oggi primo giorno per Nathan Falco Briatore. È sempre un’emozione per me accompagnarlo in questa occasione così speciale”. E poi ha completato con una dedica dolcissima: “Nathan ti auguro un anno pieno di successi, di dedizione e di impegno… Imparare e crescere è una cosa bellissima e vedere come ogni giorno lavori per raggiungere i tuoi obiettivi mi rende una mamma fiera e orgogliosa”.



Poi Elisabetta Gregoraci nelle Storie riferendosi a Nathan Falco Briatore ammette: “Io mamma emozionata, lui un po’ meno”. Ha postato anche qualche scatto degli anni passati in cui è ritratta mentre accompagnata il figlio al primo giorno di scuola e ha scritto: “Certe cose non cambiano”. Infatti, è ormai consuetudine vedere Elisabetta accompagnare Nathan al rientro sui banchi. Anche Flavio Briatore ha voluto augurare un buon anno scolastico al suo secondogenito. In un post l’imprenditore ha pubblicato la foto di un tenero abbraccio padre-figlio e ha scritto: “Primo giorno di scuola per Nathan Falco Briatore”.