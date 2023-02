Elisabetta Gregoraci, festa di compleanno con Flavio Briatore

Prima il “buon compleanno” social del fidanzato Giulio Fratini, poi il dolce con la candelina consegnato dal figlio Nathan Falco e in serata il grande party organizzato per lei dall’ex marito Flavio Briatore. Alla festa c’erano tantissimi vip, la showgirl si è deliziata tra balli sfrenati, karaoke, numeri di magia e risate. E tra una posa e l’altra ci sono pure gli scatti con il manager da cui si è separata sei anni fa.

Il party nel principato di Monaco Vestita di rosa confetto, Elisabetta Gregoraci ha aperto le danze della sua festa di compleanno felice e sorridente come una bimba. Affascinante e sensuale come sempre, con un abitino che le strizzava il seno e ha rischiato più volte l’incidente hot, la showgirl ha intrattenuto gli amici con numeri di magia, canzoni cantate a squarciagola, balli senza freni. Una vera mattatrice dello spettacolo, accanto ad Alan Palmieri o a Jonathan Kashanian. La sorella Marzia Gregoraci non si è persa nemmeno un siparietto filmando la gioia incontenibile di Eli. Alla festa tra fiori delicati, candele profumate e atmosfera incantata e romantica, c’erano anche il figlio Nathan Falco e il suo ex Flavio Briatore.

Con Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci ha spento le candeline con Flavio Briatore al suo fianco. Nonostante i due si siano separati da parecchio tempo, il loro legame pare funzionare meravigliosamente. “Quando ci siamo lasciati, sei anni fa, abbiamo voluto continuare a essere una famiglia per il bene di nostro figlio. Per questo stiamo tanto tempo insieme, abitiamo vicini. Ci organizziamo quando viaggiamo” aveva detto in un’intervista tv la Gregoraci spiegando perché il manager fosse così presente ancora nella sua vita.

Gli auguri di Giulio Fratini Al party di Elisabetta Gregoraci nel principato di Monaco il fidanzato non c’era, ma Giulio Fratini le ha dedicato un augurio social. “Buon compleanno” ha scritto nelle Storie aggiungendo un cuoricino a corredo di alcuni dolcissimi scatti con la sua dolce metà. Lei e Giulio si frequentano da un po’ di tempo, si sono già timidamente mostrati sui social, ma sono sempre molto riservati nel loro amore. "E’ un periodo molto felice della mia vita, sto bene" aveva dichiarato la Gregoraci in un’intervista a “Verissimo”. "Quando vivo le cose sono un po' scaramantica, ho sempre l'ansia che poi succeda qualcosa. Quindi mi sto vivendo questa cosa molto serenamente, la vivo alla giornata, ma sono molto felice e serena". E pensando al suo futuro con Fratini la showgirl aveva detto a Silvia Toffanin: "Speriamo bene, incrociamo le dita".