Elisabetta Gregoraci, vacanza da sogno con Giulio Fratini con una promessa

La showgirl dopo aver trascorso le festività natalizie in Kenya con il suo ex marito Flavio Briatore, il figlio Nathan Falco, la sorella Marzia e i nipotini, ha preso il volo. Per Capodanno la showgirl si è regalata una vacanza da sogno con Giulio Fratini a Dubai e sul dito è spuntato pure un anello. Dalla località degli Emirati posta foto in costume e momenti di spensieratezza e fa capolino anche un video di coppia.

Il siparietto di coppia



Elisabetta Gregoraci posta una storia mentre esce alla sera a Dubai. Racconta ai follower di aver perso la voce (si sente la raucedine) e poi dice: “Andiamo a cena. Ciao”, inquadrando anche Giulio Fratini che fa un cenno di saluto con la mano. “Non essere timido” lo rimprovera dolcemente lei e lui replica: “Sono nato timido”. E i due si avviano verso il ristorante belli ed eleganti come sempre.

Le foto da Dubai



L’aereo privato, la partenza dopo le feste in famiglia, l’arrivo a Dubai, l’emozione di stare insieme a Giulio Fratini. Elisabetta Gregoraci ha messo al corrente i fan di ogni suo spostamento: dal Kenya agli Emirati con la gioia di incontrare il suo amore. La showgirl posta fotto dalla spiaggia, mostrando il suo fisico mozzafiato in costume o con outfit sensuali, ma soprattutto con un bellissimo sorriso sulle labbra. Da quando è scoccata la scintilla con l’imprenditore fiorentino (pare che i due si siano conosciuti per caso in treno durante un viaggio di lavoro), la Gregoraci è in un mare di felicità.

L’anello al dito



Da Capodanno in poi i follower hanno notato un prezioso anello nuovo al dito di Elisabetta Gregoraci. Il brillocco con zaffiro blu fa capolino sulla mano della showgirl che posta il dettaglio con grande orgoglio. Il primo post che inquadrava l’anello, in particolare, era accompagnato dalla parola “happy” insieme un cuoricino blu e al nome del fidanzato. Il pegno d’amore li porterà dritti alle nozze? Di sicuro il 2023 di Elisabetta è cominciato con una bella promessa di un impegno importante.

Leggi Anche Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, Natale insieme a Malindi

Il Natale in famiglia



Prima di prendere il volo per Dubai, Elisabetta Gregoraci è stata a Malindi, nel resort di famiglia insieme ai suoi cari per festeggiare il Natale. Con loro c’era anche il suo ex Flavio Briatore, per il quale nutre sempre grande stima e complicità. “Ci vogliamo molto bene, abbiamo molto rispetto l’uno dell’altro, ma stiamo sempre insieme, perché abitiamo a 500 metri di distanza. Io ho detto subito la verità al bambino, perché sono molto più intelligenti e più svegli di noi – ha detto in una recente intervista parlando della separazione dal manager - Ma non c’è possibilità di tornare insieme… Nessuno ha avuto delle storie importanti, sono passati sei anni da quando ci siamo lasciati. Lui lo sa che per lui ci sono sempre, litighiamo, lo sa che può contare su di me. Ci vuole molta testa e molta pazienza”.