Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, le foto mai viste del loro amore

Il fatto che la showgirl non ami condividere le foto di coppia non va giù a chi li segue su Intagram e così ci pensa il manager fiorentino a mettere a tacere le malelingue postando una carrellata di foto estive che li ritraggono felici e affiatati durante l'estate.

Tgcom24

Elisabetta Gregoraci, su Instagram le foto con il compagno Giulio Fratini Elisabetta Gregoraci non ama condividere gli scatti romantici, preferendo raccontare gli impegni di lavoro e la vita con il figlio Nathan Falco Briatore. Le pose in compagnia di Giulio Fratini sono rare, ma ogni tanto anche lei cede alla tentazione. L'imprenditore alla fine ha rotto gli indugi e, forse per mettere a tacere chi maligna sulla fine della relazione della showgirl, pubblica una serie di scatti estivi. "L'estate non raccontata", scrive. E via di immagini di cenette romantiche, di smorfie in sella allo scooter, di passeggiate mano nella mano, di relax in piscina, abbracci sotto alla buganvillea o davanti al tramonto sul mare, di gelati da gustare in coppia.



Elisabetta Gregoraci, famiglia allargata e felice: quanto sono stati insieme e in che rapporti sono lei e Briatore? Elisabetta Gregoraci è stata sposata con Flavio Briatore per 9 anni, dal 2008 al 2017, e con il manager ha avuto un figlio, Nathan Falco. I due, separati ormai da 6 anni, hanno rapporti più che rilassati: vivono a poche centinaia di metri di distanza, cenano insieme più volte alla settimana e ci sono sempre l'uno per l'altra nei momenti importanti. Anche le vacanze le trascorrono con la loro famiglia allargatissima: spesso passano del tempo con loro anche Heidi Klum, che ha avuto in passato una relazione con Briatore, e Leni Klum, nata appunto da quell'amore. Alle reunion non è ancora mai stato invitato Giulio Fratini, ma non è detto che anche lui, se le cose con Eli andranno per il verso giusto, non sarà accolto nel clan.

Chi è Giulio Fratini, il fidanzato di Elisabetta Gregoraci Giulio Fratini è nato a Firenze nel 1992, figlio di Sandro Fratini, uno degli imprenditori più importanti d'Italia. Nel 2020 è stato inserito da Forbes nella lista dei talenti under 30 di maggior rilievo per quanto riguarda l'imprenditoria. Laureato al Politecnico di Milano, è CEO di una holding che opera in vari settori: dall'abbigliamento agli hotel di lusso fino alla bioenergia.