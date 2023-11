Dove va a scuola Nathan Falco Briatore

Nathan Falco Briatore da poco ha iniziato una nuova scuola (la più costosa del mondo) in Svizzera e si è allontanato dall’appartamento di Monte-Carlo dove viveva con la madre. E’ stata una decisione sofferta che Elisabetta Gregoraci ha accettato a fatica, più convinto invece Flavio Briatore. "Sicuramente è un'occasione di vita importante, io non l'ho avuta, ma dall'altro canto farò fatica a staccarmi. Non lo vedrei dal lunedì al giovedì. Però significherebbe conoscere tanti amici, via il telefono dopo le nove" aveva detto la showgirl in un’intervista. Nathan Falco Briatore poche settimane fa si è trasferito a Ginevra, dove ha sede l'Institut Le Rosey, la cui retta supera i 100mila euro all'anno. Le Rosey è un collegio bilingue (francese e inglese) e biculturale, il più blasonato e quello che accoglie principi, magnati, vip.