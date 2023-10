Elisabetta Gregoraci, morta la nonna di 102 anni: "Il mio cuore è pieno di tristezza e dolore"

Elisabetta Gregoraci su Instagram "Mi mancheranno le nostre chiacchierate"

Nonostante l'amore con Giulio Fratini vada a gonfie vele, non è un periodo facile per Elisabetta Gregoraci. La conduttrice non si era ancora ripresa dalla partenza del figlio Nathan Falco, che si è trasferito a Ginevra per motivi di studio, che ha dovuto affrontare un nuovo dolore: la morte dell'amata nonna Elisabetta. "Avrei tanto voluto che questo giorno non arrivasse mai, ho sperato e pregato tanto. Purtroppo oggi la mia adorata Nonna Elisabetta ci ha lasciato", ha scritto la Gregoraci sui social. "Il mio cuore è pieno di tristezza e dolore... mi mancheranno le nostre chiacchierate e i suoi preziosi consigli, i suoi abbracci, il suo sorriso e l’amore che ha sempre dato a tutte le persone che le stavano vicine".