"La nonna compie 102 anni oggi, un secolo e più di vita e valori che solo i nonni ci possono dare. Grata di poter vivere questo traguardo al suo fianco" ha scritto Elisabetta Gregoraci su Instagram postando alcune immagini della bella serata al chiaro di luna. Lei era bellissima in completo crochet bianco e nero: gli stessi colori scelti dalla festeggiata per il suo abito floreale. Le due hanno soffiato insieme sulle candeline, scambiandosi tanti baci e coccole affettuose.

Alla festa in famiglia per nonna Betta, Elisabetta Gregoraci ha preferito partecipare senza il fidanzato Giulio Fratini. I due si frequentano ormai da circa un anno, anche se sono usciti allo scoperto solo a Capodanno durante la vacanza a Dubai . Di recente sono stati a Capri in coppia , e poi hanno fatta a Santorini ma anche sui social sono molto restii a mostrarsi. Assente alla cena anche Nathan Falco , il figlio che la conduttrice ha avuto da Flavio Briatore.

Un estate in movimento

Elisabetta Gregoraci non ha avuto il tempo per la noia in questa estate bollente. Da Santorini a Capri, passando per Forte dei Marmi, la Costa Smeralda, la Sicilia e Gallipoli è stato un susseguirsi di mete esclusive e momenti indimenticabili. Ha saputo alternare attimi romantici con Giulio Fratini al divertimento con il figlio Nathan Falco. Ma in tutto questo girovagare non dimentica la sua famiglia, e tornare a Soverato per festeggiare nonna Betta è una gioia immensa.