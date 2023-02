Elisabetta Gregoraci, weekend d'amore a Parigi con Giulio Fratini

Elisabetta Gregoraci è al settimo cielo e da Parigi posta gli scatti degli angoli più iconici. L'abbraccio social con Giulio Fratini non sfugge ai follower, con la conduttrice che sfoggia un sorriso innamorato che dice più di mille parole. Le serate sono all'insegna del glamour e dell'eleganza, trascorse a lume di candela in ristoranti esclusivi. La showgirl è bellissima nel suo minidress argentato dalla scollatura vertiginosa, e a tavola dedica una canzone al suo compagno con sguardo sognante.

Doppio festeggiamento

Chissà se il viaggio a Parigi è stato un regalo di compleanno per Elisabetta Gregoraci da parte di Giulio Fratini? La conduttrice ha compiuto 43 anni e ha celebrato con un party da sogno. Alla serata il suo fidanzato non ha partecipato (ma c'era invece l'ex marito Flavio Briatore) e i due hanno deciso di rimediare passando qualche giorno da piccioncini nella Ville Lumière. Tra poco è San Valentino, e non c'è modo più romantico per anticipare i festeggiamenti.