Flavio Briatore con tutte le sue ex: in posa con Elisabetta Gregoraci, Heidi Klum e Naomi Campbell

Famoso anche per il suo passato da playboy, ha avuto accanto a sé nel corso degli anni alcune delle donne più belle del mondo. Tre di loro le ha ritrovate al Gran Premio di Monte-Carlo, e si è concesso uno scatto abbracciato a Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell e Heidi Klum . Tre modelle abituate ad avere i riflettori tutti per loro, ma che per questa volta condividono volentieri la scena.

Flavio Briatore al GP di Monte-Carlo con tutte le sue ex

Flavio è stato sposato con Elisabetta dal 2008 al 2017 e hanno un figlio, Nathan Falco. Da Heidi, invece, ha avuto Leni 18 anni fa mentre con Naomi ha vissuto una relazione intensa dal 1998 al 2001. Con tutte e tre ha mantenuto rapporti stretti e intensi. Più volte si è parlato di vacanze da famiglia allargata: con la Klum e la Gregoraci e i ragazzi a Capri la scorsa estate o con la sua ex moglie e la Campbell in Sardegna tutti nella stessa villa. Certo nel corso del tempo non sono mancate le frizioni, ma hanno saputo costruire un rapporto d'affetto e complicità.

Al Gp di Monte-Carlo, tutti sembrano sereni e nella foto ricordo, sorridono felici e sui social postano gli scatti della giornata. C'è anche Tom Kaulitz, marito della Klum, che posa insieme agli altri. Elisabetta, allegra e spensierata in verde fluo, abbraccia Heidi e ride con lei dimostrando grande complicità. Naomi, splendida in bianco, è più distaccata ma anche lei si presta volentieri alle foto con Briatore e le altre ex.