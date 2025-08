Relax, amore e cibo stellato: questa l’estate perfetta di Elisa Isoardi, che ha finalmente deciso di vivere alla luce del sole la sua nuova relazione con lo chef Ernesto Iaccarino. Dopo tanto riserbo, la conduttrice si è lasciata immortalare in uno scatto che sa di conferma: eccola sorridente al fianco del famoso cuoco campano, nel cuore del Piemonte, in un ristorante in alta Val Grana, provincia di Cuneo.