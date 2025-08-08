Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
1 di 28
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Tutti i vip presenti

Gianluca Vacchi festeggia 58 anni, al party a Porto Cervo anche Belen

Baci alla compagna Sharon Fonseca e alla figlia Blu Jerusalema, 4 anni e mezzo

08 Ago 2025 - 08:53
28 foto
gianluca vacchi
sharon fonseca
gossip

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri