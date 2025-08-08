Logo Tgcom24
People
Quanti vip!

Gianluca Vacchi festeggia 58 anni, al party a Porto Cervo anche Belen

Fuochi d’artificio sulla spiaggia e due maxi-torte insieme alla compagna Sharon Fonseca e alla figlia Blu Jerusalema

08 Ago 2025 - 09:11
Porto Cervo si illumina per il 58° compleanno di Gianluca Vacchi. L’imprenditore e dj bolognese, nato il 5 agosto 1967, ha celebrato l’occasione con un party vip sulla spiaggia, tra fuochi d’artificio, musica e due spettacolari torte. Al suo fianco, la compagna Sharon Fonseca e la loro bambina Blu Jerusalema, oltre a un parterre di ospiti illustri che ha reso la serata ancora più glamour.

Il compleanno di Vacchi tra fuochi d’artificio e maxi-torte

  La festa di compleanno di Gianluca Vacchi si è svolta in riva al mare, con una scenografia mozzafiato: fuochi d’artificio che hanno illuminato la notte e due torte da sogno. La prima, a più piani, era decorata con foto di famiglia e le iniziali “GV” in cima; la seconda, più semplice ma raffinata, era guarnita con frutta fresca e candeline. Vacchi, fedele alla tradizione delle sue feste in grande stile, ha accolto amici e famiglia con tanta musica e brindisi.

Anche Belen al party di Vacchi

 Gianluca Vacchi ha scelto un look con giacca sbottonata sul petto nudo e tatuaggi in bella mostra. Sharon Fonseca ha puntato su un outfit glamour: camicia bianca e gonna di paillettes scintillanti. Tra gli ospiti vip anche Belen Rodriguez (accompagnata da Patrizia Griffini), l’attrice Ellen Pompeo, Cecilia Capriotti e Raffaella Zardo.

L’amore tra Vacchi e Sharon Fonseca

  La storia d’amore tra Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca è nata nel 2017, complice il set di un video musicale. Dal 2020 sono diventati genitori di Blu Jerusalema, che durante la festa a Porto Cervo ha ballato insieme al papà. Sui social, Sharon ha dedicato dolci parole al compagno. Pubblicando il video del party su Instagram, Gianluca Vacchi ha scritto: “Da ieri sono giovane di 58 anni. Sono grato per quello che ho realizzato e per la famiglia che abbiamo creato, che è ora il mio traguardo più importante. Grazie vita… ho piani di rimanere per sempre”.

