La storia d’amore tra Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca è nata nel 2017, complice il set di un video musicale. Dal 2020 sono diventati genitori di Blu Jerusalema, che durante la festa a Porto Cervo ha ballato insieme al papà. Sui social, Sharon ha dedicato dolci parole al compagno. Pubblicando il video del party su Instagram, Gianluca Vacchi ha scritto: “Da ieri sono giovane di 58 anni. Sono grato per quello che ho realizzato e per la famiglia che abbiamo creato, che è ora il mio traguardo più importante. Grazie vita… ho piani di rimanere per sempre”.