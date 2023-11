Grande emozione

“Il battesimo della nostra bellissima Blu J. È stata una cerimonia così speciale e intima che conserveremo sempre nei nostri cuori. Un momento dedicato a nonna Mariella, che ci guardava dal cielo. Sappiamo che era un sogno che l’avrebbe entusiasmata molto” scrivono Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca mostrando una breve clip del battesimo probabilmente in una chiesa di Bologna dove risiedono. Si vedono solo mamma e papà, l’influencer con la figlia in braccio con un adorabile abitino bianco e due codini in testa, belli, eleganti e amorevoli. La bambina si stringe a Vacchi, la modella Sharon Fonseca si rivolge sorridente alla sua amata Blu Jerusalema e non le toglie gli occhi per tutto il tempo. Tutti e tre si siedono in prima fila per un momenti di grande emozione.