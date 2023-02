Da Georgina Rodriguez a Gianluca Vacchi, il regalo è su quattroruote

Leggi Anche Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, la modella regala al marito una Rolls Royce per Natale

Gianluca Vacchi e il regalino a quattroruote Gianluca Vacchi ama sorprendere al sua compagna Sharon Fonseca, madre della sua bimba Blu Jerusalema, 2 anni. Per il compleanno della modella l’influencer 55enne non ha badato a spese e le ha fatto trovare nello splendido giardino della loro villa di Miami un suv impacchettato con un enorme fiocco rosso. Il modello naturalmente è esclusivo (ce ne sono in circolazione solo 17 esemplari) e Mr Enjoy non si è accontentato della carrozzeria di serie ma ha fatto ricoprire il gioiellino per Sharon con il velluto nero. Eleganza e lusso estremi con una cifra da circa 345mila dollari per la bella modella che facendolo diventare padre lo ha reso la persona più felice del mondo. E non è neppure la prima volta che Gianluca Vacchi regala un’auto alla fidanzata. Lo aveva fatto per un precedente compleanno e per San Valentino, ma questa volta si è superato scegliendo un modello velvet con dettagli rossi per le iniziali di Sharon Fonseca.

Georgina Rodriguez regala un bolide a CR7 Per Natale Georgina Rodriguez aveva regalato a Cristiano Ronaldo un’auto da 350mila euro. Il pacco mastodontico con tanto di fiocco rosso era stato recapitato nella villa che la coppia ha in Portogallo. Il calciatore, di cui è famoso il parco auto di lusso, ha guardato sorpreso ed entusiasta il nuovo modellino da mettere in garage. E anche per la compagna di Cr7, come per Gianluca Vacchi, non è la prima volta. Già in passato aveva scelto come dono per lo sportivo portoghese, ex Manchester United ed ex Juventus, ora in campo con la maglia dell’Al Nassr, una vettura da fuoriclasse.

