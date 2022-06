Piccole Vacchi crescono, il siparietto con le flessioni di Blu è virale

La piccola Blu Jerusalema è innamorata del suo papà e sembra già volerne seguire le orme. E così, mentre Gianluca Vacchi si allena sul prato della villa bolognese, la piccola di appena un anno gli si mette accanto e imita a modo suo i movimenti del padre. Un siparietto tenero e divertente che in un attimo ha rubato i cuori dei follower.

Gianluca è a petto nudo sul prato e ci dà dentro con gli esercizi di tonificazione. Accanto a lui c'è Blu, la piccola avuta da Sharon Fonseca, che con body bianco, pantaloni a righe e cappellino cerca di tenere il ritmo e seguire l'esempio del papà. Mr Enjoy è pazzo di sua figlia e postando il video commenta: "Ogni giorno riempi la mia vita con qualcosa di nuovo. Tu e tua madre siete il mio tutto".

Al Corriere della Sera, Vacchi ha confessato: "Blu ha dato un senso a tutto. Non posso più prescindere dall’averla in braccio. È proprio una daddy girl… Però non dice papà, mentre dice mamma: forse pensa che tutti e due siamo mamma".