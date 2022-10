Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca festeggiano i due anni di Blu Jerusalema

Leggi Anche Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca mano nella mano nella via dello shopping

Gianluca Vacchi spesso appare come un eterno bambino. Ma lui che ha costruito la sua casa come un enorme parco dei divertimenti quando si tratta di mettere al centro sua figlia fa un passo indietro e si mette completamente a disposizione. Nel mix di video che ha postato sul suo profilo Instagram si percepisce chiaramente come Blu Jerusalema sia la sua fonte primaria di gioia e come per lei sia disposto a mettersi continuamente in gioco.

Era inevitabile che lui Sharon Fonseca organizzassero un super party. Per Jerusalema è stato messo in piedi una vera e propria fiera, con gonfiabili, piscine riempite di palline, stand per i dolci, enormi bolle di sapone in grado di avvolgere i bambini e spettacolo finale di fuochi d'artificio. Il tutto con moltissimi invitati che si sono accomodati in due enormi tavolate.

"I nostri cuori sono colmi di amore e gratitudine - ha scritta Sharon -. Blu ha vissuto la giornata più bella della sua vita e si è goduta ogni secondo. Grazie a tutti i nostri amici e alla famiglia che si ci hanno raggiunti per celebrare i due anni della nostra principessa".