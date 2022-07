Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca mano nella mano nella via dello shopping

Leggi Anche Piccole Vacchi crescono, il siparietto con le flessioni di Blu è virale

Il lusso e la bella vita sono la passione di Vacchi, che per lo shopping sceglie solo i negozi più costosi. Con Sharon passeggia tra le vetrine prima di fermarsi in pasticceria per una pausa caffè. Lei è casual in bianco e nero e sfoggia una borsa tra le più desiderate del momento. Lui sceglie lo stesso pattern cromatico in jeans e maglietta e al collo porta un vistoso ciondolo d'oro con un crocifisso e i nomi dei suoi familiari. Per strada si fermano a fare foto e chiacchierare con i fan prima di salire in auto con il manager Domenico Zambelli per far ritorno verso casa, dove li aspetta Blu Jerusalema.