Nuova follia per Gianluca Vacchi, a mollo nei cubetti di ghiaccio

da brividi. Con addosso solo un paio di slip neri si immerge completamente in una vasca riempita fino all'orlo di cubetti di ghiaccio e posta su Instagram il filmato. L'imprenditore re dei social sembra totalmente a proprio agio durante il bagno ghiacciato, tanto che resta per qualche secondo sott'acqua e quando riemerge si attarda anche a sgranocchiare qualche ghiacciolo. "Ice is life" (ghiaccio è vita) scrive su Instagram postando le immagini.

I follower di Gianluca Vacchi, alle sue prodezze social dovrebbero esserci ormai abituati. Negli anni lo abbiamo visto in giro in monopattino lungo i corridoi della sua mega villa bolognese, scatenarsi in balletti divertenti (anche in sala parto mentre la compagna Sharon Fonseca stava per dare alla luce la loro primogenita, Blu Jerusalema ), "volare" sulla zipline privata più lunga d’Europa che ospita il suo giardino, solo per citare le più famose. Eppure ogni sua nuova follia scatena i commenti di chi lo segue e lui ci prende gusto alzando ogni volta l'asticella della provocazione. A mollo nella vasca di cubetti si dimostra a proprio agio, sorride e fa l'occhiolino con i pollici alzati.

Chi pensava che la paternità gli avrebbe fatto mettere la testa a posto ha dovuto ricredersi. Con la nascita di Blu Jerusalema, il 27 ottobre 2020, Gianluca Vacchi non ha per niente abbandonato il suo stile di vita giocoso e sopra le righe. Anzi: la bambina è spesso protagonista dei suoi video divertenti, dalla tenera partita di padel all'allenamento a due. Lui è pazzo d'amore per la piccola: "Ha dato un senso a tutto. Non posso più prescindere dall’averla in braccio. È proprio una daddy girl" ha detto l'imprenditore in un'intervista al Corriere della Sera a proposito del suo rapporto con la figlia.