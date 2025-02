la settimana delle stelle

Alvaro Morata e Alice Campello pronti a ricominciare da Istanbul, Giulia Salemi e Pierpaolo Pratelli preparano le nozze, Michelle Hunziker mostra complicità con Alvise Rigo, mentre Ezio Greggio esce allo scoperto con la sua nuova fiamma. Ma in questa settimana di gossip non potevano mancare gli aggiornamenti su Chiara Ferragni, sempre più in love con Tronchetti Provera, mentre Giulia De Lellis si dice pronta a diventare madre, non per forza con Tony Effe. Ma non solo…