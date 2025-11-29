Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
7gossip

La settimana delle stelle

Gravidanze a sorpresa, nuovi amori, veleni tra ex e coppie misteriose

29 Nov 2025 - 07:00
© Instagram

© Instagram

Settimana bollente nel mondo dei vip! A partire dalla dolce attesa di Giulia Valentina, di nuovo incinta a un anno dal primo figlio, mentre Manuel Bortuzzo ritrova il sorriso accanto a una nuova fiamma. Si parla di crisi tra Can Yaman e Sara Bluma, mentre Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser coccolano la piccola Clara sulla neve. Belen interviene e chiarisce il video diventato virale: “Avevo preso calmanti per un attacco di panico” e Federica Pellegrini punge Magnini. Poi è stata paparazzata la passione tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, e Giulia De Lellis passeggia con Tony Effe e famiglia. Finale col botto: Moise Kean e Virginia Stablum sono la nuova coppia del calcio?

Ecco chi è Serena, la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo

1 di 14
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tra la neve con la piccola Clara Isabel

1 di 16
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

la settimana delle stelle
gossip

Sullo stesso tema