la settimana delle stelle

Settimana bollente nel mondo dei vip! A partire dalla dolce attesa di Giulia Valentina, di nuovo incinta a un anno dal primo figlio, mentre Manuel Bortuzzo ritrova il sorriso accanto a una nuova fiamma. Si parla di crisi tra Can Yaman e Sara Bluma, mentre Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser coccolano la piccola Clara sulla neve. Belen interviene e chiarisce il video diventato virale: “Avevo preso calmanti per un attacco di panico” e Federica Pellegrini punge Magnini. Poi è stata paparazzata la passione tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, e Giulia De Lellis passeggia con Tony Effe e famiglia. Finale col botto: Moise Kean e Virginia Stablum sono la nuova coppia del calcio?