Moise Kean e Virginia Stablum, nuova coppia nel mondo del calcio?

Moise Kean, da sempre, protegge la sua vita privata con enorme attenzione. Ha avuto una relazione con Nif Brascia: insieme hanno dato alla luce Marley, che oggi ha due anni. Una paternità vissuta lontana dal clamore mediatico. Lo stesso Kean lo aveva ammesso in un’intervista a Sport Week: “Non mi piace andare in giro a dire le mie cose, sono molto privato”. “A me è mancata la figura paterna quindi con mio figlio cerco di costruire un rapporto solido – ha detto - e mi impegno a non fargli mancare niente. E’ importante che lui sappia fin da ora che io ci sarò sempre, per aiutarlo e dargli un consiglio. Il mondo è crudele, perciò più un padre è vicino al figlio, meglio è”. E ancora: “Essere padre ha cambiato tantissimo. Mi ha dato più motivazione in quello che faccio, tante cose che facevo prima non posso più farle. Ho qualcuno che mi guarda 24 ore su 24”.