Luca Vezil (ex di Valentina Ferragni) e Virginia Stablum si sono lasciati

Qualche anno fa Luca Vezil era nel radar del gossip per la sua liaison con Valentina Ferragni, sorella di Chiara, durata dal 2014 al 2022. Dopo la rottura Luca ha conosciuto Virginia Stablum (Miss Universo Italia ed ex corteggiatrice di "Uomini e Donne"). Anche lei può vantare un ex famoso: si tratta di Ignazio Moser, con cui ha avuto una relazione prima di Cecilia Rodriguez. Negli ultimi anni anche Valentina si è rifatta una vita e dal 2023 fa coppia fissa con il modello Matteo Napoletano. La piccola di casa Ferragni sta quindi attraversando un periodo felice della sua vita, così come Francesca che è in dolce attesa del secondo figlio. Momento non del tutto positivo invece per Chiara. Dopo la fine della storia d'amore con Giovanni Tronchetti Provera, l'influencer al momento ha qualche problemino a livello lavorativo, con la sua società Fenice in rosso di 3,4 milioni di euro.