Virginia Stablum incoronata Miss Universe Italy

La 24enne trentina, con padre di origini africane e mamma italo-tedesca, si è aggiudicata il titolo durante la serata andata in scena a Canosa: sarà lei a rappresentare l'Italia alla finale mondiale del concorso in programma nel 2023 (ma ancora non è stato selezionato il Paese che ospiterà la kermesse). Con il suo sguardo intrigante e il fisico mozzafiato l'ha spuntata sulle altre 19 bellissime in lizza.

Virginia Stablum è nata a Trento il 17 febbraio del 1998. La sua bellezza nasce da un mix esplosivo: la nonna paterna è nigeriana e il nonno trentino, mentre la madre ha origini tedesche. Ha già lavorato come modella a Milano, Parigi, New York e Barcellona con importanti agenzie e ha partecipato ad alcuni programmi tv tra cui "Uomini&Donne" nel ruolo di corteggiatrice. Anche sui social è molto seguita: i suoi scatti hanno già conquistato quasi 380mila follower. Nel 2016 si era classificata quarta a Miss Mondo Italia.



Il mondo fashion, quello dello spettacolo e quello della tv sono la passione di Virginia Stablum sin da quando era piccola. "Sono una ragazza semplice, motivata e con tanti sogni nel cassetto. Ho una passione fiammante per tutto ciò che riguarda il viaggiare, che si tratti di esplorare l'Italia, l'Europa o il mondo, non importa. Adoro la moda, perché ogni singola persona esprime una parte di sé attraverso il suo stile ed è per questo che ne sono fortemente appassionata" ha detto di sé.

Leggi Anche Guendalina Tavassi, la figlia Gaia eletta Miss Cinema va alle finali di Miss Italia



Virginia Stablum non è solo bellissima. Oltre ovviamente all'italiano, parla correntemente quattro lingue, tra cui inglese, spagnolo e tedesco. Dopo il diploma al Liceo linguistico, si è iscritta alla facoltà di Scienze delle Comunicazioni presso l’Università degli Studi di Verona.



Nel passato sentimentale di Virginia Stablum c'è una love story con

Ignazio Moser

Nicolò Brigante

Taylor Mega

. La relazione è durata un anno e si è interrotta (pare a causa di un tradimento di lei) poco prima dell'ingresso di lui nella Casa del "Grande Fratello Vip". L'anno successivo la Miss partecipa a "Uomini&Donne" come corteggiatrice e riesce a conquistare il cuore del tronista. Tra loro non ha funzionato, e qualche mese dopo si erano già detti addio. Ora nel suo cuore c'è Vittorio Scala, imprenditore 39enne ed ex di

Leggi Anche Miss Inghilterra, Melisa Raouf è la prima finalista senza make up

Alla finale di Miss Universe Italy,

Virginia Stablum

Alice D'Avanzo

ha avuto la meglio su(rappresentante del Friuli Venezia Giulia) e Michela Russo (Sicilia) rispettivamente seconda e terza classificata. Si è aggiudicata un pass per la finalissima dell'anno prossimo ed è pronta a dare battaglia alle bellissime di tutto il mondo: potrebbe essere la prima italiana a portare a casa la fascia.