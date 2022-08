Guendalina Tavassi, la figlia Gaia eletta Miss Cinema va alle finali di Miss Italia

Mora, slanciata, fisico mozzafiato, 18 anni, la primogenita dell’influencer è alla sua prima esperienza ma dimostra già di sapersela cavare. In costume intero nero e in abito da sera rosso ha sbaragliato le compagne sfilando con sensualità. Ora corre alle finali con il tifo esagerato di Guendalina e papà Remo.

Gaia Nicolini, la figlia di Guendalina Tavassi, festeggiando la vittoria a Miss Cinema ha scritto sui social: “Posso solo dire grazie. Sono super emozionata e ancora non credo ai miei occhi, è stata la mia prima esperienza e devo dire che è stato davvero incredibile”. Confida di essersi molto divertita nei panni dell’aspirante reginetta e di aver conosciuto ragazze speciali: si è sentita a suo agio come a casa. “Questa mia vittoria la dedico alla mia famiglia e ai miei fratelli che per me sono tutto, vi amo”. L’influencer ha risposto con i cuoricini: “E noi ti amiamo tantissimo, sei speciale amore mio, bravissima”.



Guendalina Tavassi ha avuto la sua prima figlia a 17 anni, ma l’amore con Remo Nicolini non è durato e la coppia si è lasciata poco dopo la nascita della bambina. “Penso di aver fatto sempre tutto per il suo bene, non ho vissuto niente della mia infanzia, adolescente, perché ero piccola e preferivo stare dietro a lei. Ho rinunciato a tutto ma per la cosa più importante della mia vita, lei” ha detto tempo fa la ex gieffina parlando della primogenita. Gaia Nicolini è una ragazza molto affascinante e seducente proprio come la mamma. Sui social l’influencer ha pubblicato nelle Storie una foto della ragazza con il costume del concorso con il numero 5 e ha scritto: “Passata Gaietta alla semifinale”.