Guendalina Tavassi, la sorpresa del fidanzato al suo ritorno dall'Isola dei Famosi

"Non ci posso credere quanto sei la mia vita.

Quanto mi sei mancato e quanto ti posso amare. Sei il mio sorriso grande... cuore". Guendalina Tavassi non poteva desiderare di meglio. Al suo ritorno in Italia, nella sua casa romana, dopo l'addio all' Isola dei Famosi ha trovato una montagna di palloncini blu, dorati e bianchi e al centro tre foto che immortalavano l'incontro con il fidanzato Federico Perna in Honduras.